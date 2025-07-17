Археологи нашли фибулу во время раскопок на Старой Рязани

Фибулу нашли на 51 раскопе, работу на котором ученые заканчивают. Ранее археологи нашли там же бусину, стрелу, нательный бронзовый крест, фрагмент стеклянного сосуда, книжную застежку, железный ножик. Справка: Фибула — металлическая застежка, служившая одновременно и украшением, и булавкой, закрепляющей другой конец одежды.