В Рязанской области проведено более 150 операций по лечению аритмии

В Рязанской области успешно проведено более 150 операций радиочастотной абляции, направленных на лечение аритмии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее такие высокотехнологичные процедуры были доступны только в столичных клиниках, однако теперь их осуществляют врачи Рязанского кардиологического диспансера. Кроме того, в регионе внедрен новый метод имплантации электрокардиостимуляторов, при котором электрод устанавливается непосредственно в межжелудочковую перегородку сердца. Эти достижения стали возможны благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».

В Рязанской области успешно проведено более 150 операций радиочастотной абляции, направленных на лечение аритмии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее такие высокотехнологичные процедуры были доступны только в столичных клиниках, однако теперь их осуществляют врачи Рязанского кардиологического диспансера.

Кроме того, в регионе внедрен новый метод имплантации электрокардиостимуляторов, при котором электрод устанавливается непосредственно в межжелудочковую перегородку сердца. Эти достижения стали возможны благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь».