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В Рязанской области мужчину отправили в колонию за распространение наркотиков
По данным следствия, в ноябре 2024 года 48-летний житель Подмосковья получил партию запрещенных веществ. Часть этой партии, а именно более 1 кг метадона, он разместил под капотом своего автомобиля, чтобы перевезти в Пензу. Его задержали. В его доме полицейские обнаружили более 52 г героина и 68 г трамадола. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Автомобиль, принадлежащий мужчине, конфискован в доход государства.

В Рязанской области мужчину отправили в колонию за распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 48-летний житель Подмосковья получил партию запрещенных веществ. Часть этой партии, а именно более 1 кг метадона, он разместил под капотом своего автомобиля, чтобы перевезти в Пензу. Его задержали.

В его доме полицейские обнаружили более 52 г героина и 68 г трамадола.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автомобиль, принадлежащий мужчине, конфискован в доход государства.