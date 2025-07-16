В Рязани мужчину обвиняют в невыплате алиментов на сумму более 400 тысяч рублей

В прокуратуре Московского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в невыплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Мужчина уже имел административную ответственность за уклонение от уплаты алиментов, однако не сделал необходимых выводов и продолжил игнорировать свои обязательства. В результате его бездействия общая сумма задолженности по алиментам превысила 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Рязани для дальнейшего рассмотрения.

В прокуратуре Московского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется в невыплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Мужчина уже имел административную ответственность за уклонение от уплаты алиментов, однако не сделал необходимых выводов и продолжил игнорировать свои обязательства.

В результате его бездействия общая сумма задолженности по алиментам превысила 400 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Московский районный суд города Рязани для дальнейшего рассмотрения.