В Рязани 17 июля отключат холодную воду

В Рязани 17 июля с 09:00 до 11:00 будет временно отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщается на сайте рязанского водоканала. В связи с проведением плановых работ на водопроводной сети, без воды останутся следующие адреса: Новаторов 17 корп.1, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 21 (МБОУ Школа № 60/61), 21 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 21а (МБОУ Школа № 60/61)

В Рязани 17 июля с 09:00 до 11:00 будет временно отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщается на сайте рязанского водоканала.

В связи с проведением плановых работ на водопроводной сети, без воды останутся следующие адреса: