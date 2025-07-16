В России могут ввести учет домашних животных

Законопроект должен быть разработан до мая 2026 года. За его реализацию будут отвечать Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ. Как пояснили в пресс-службе Минприроды, законопроект предусматривает создание регламента учета и маркировки домашних животных. «Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — сообщили в ведомстве. На данный момент документ проходит внутриведомственное согласование.

В России могут ввести учет домашних животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Законопроект должен быть разработан до мая 2026 года. За его реализацию будут отвечать Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры РФ.

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, законопроект предусматривает создание регламента учета и маркировки домашних животных.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС, Россельхознадзор). Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — сообщили в ведомстве.

На данный момент документ проходит внутриведомственное согласование.