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В России могут появиться штрафы за передачу телефонного номера
По данным издания, инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. За передачу номера россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Речь идет о номере, выделенном на основе договора об оказании услуг. Безвозмездная кратковременная передача не будет считаться правонарушением.

В России могут появиться штрафы за передачу телефонного номера. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

За передачу номера россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Речь идет о номере, выделенном на основе договора об оказании услуг. Безвозмездная кратковременная передача не будет считаться правонарушением.