В России могут появиться штрафы за передачу телефонного номера

По данным издания, инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. За передачу номера россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Речь идет о номере, выделенном на основе договора об оказании услуг. Безвозмездная кратковременная передача не будет считаться правонарушением.