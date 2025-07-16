В Кремле призвали «надавить» на Украину для продолжения переговоров
Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает «все стороны оказать давление на Украину». Такая мера, по его словам, нужна для продолжения прямых переговоров с Москвой. Ранее Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
В Кремле призвали «надавить» на Украину для продолжения переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает «все стороны оказать давление на Украину». Такая мера, по его словам, нужна для продолжения прямых переговоров с Москвой.
Ранее Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.