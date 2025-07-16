В Краснодаре мужчина ударил беременную девушку по лицу за отказ познакомиться

В Краснодаре мужчина ударил беременную девушку по лицу за отказ познакомиться. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел в темное время суток, когда потерпевшая шла домой, муж был на работе и смог встретить ее. Пьяная компания предложила пообщаться, но будущая мама отказалась и пошла дальше. Ее нагнал один из мужчин и нанес удар.

Пострадавшая добежала до дома и вызвала скорую и полицию, которые, по ее словам, пришлось ждать более 40 минут.

На лице образовалась гематома, пошла кровь из носа.

Обидчика нашли, возбуждено уголовное дело.