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В Госдуме высказались против «налога на сладости»
Борьба с вредом для здоровья от продуктов с высоким содержанием сахара должна проходить не через повышение налогов, а через пропаганду здорового образа жизни и доступность спортивных занятий. Об этом сообщили на сайте LIFE.RU со ссылкой на Сергея Леонова, председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Он подчеркнул, что простое увеличение налогов не решит проблему, так как люди, желающие потреблять такие продукты, всё равно будут это делать. Леонов призвал сосредоточиться на создании комфортных условий для ведения здорового образа жизни, что поможет людям искренне изменить свои привычки. «Важно, чтобы каждый сам захотел перейти на здоровое питание и занятия спортом», — добавил он.

Борьба с вредом для здоровья от продуктов с высоким содержанием сахара должна проходить не через повышение налогов, а через пропаганду здорового образа жизни и доступность спортивных занятий. Об этом сообщили на сайте LIFE.RU со ссылкой на Сергея Леонова, председателя Комитета Госдумы по охране здоровья.

Он подчеркнул, что простое увеличение налогов не решит проблему, так как люди, желающие потреблять такие продукты, всё равно будут это делать. Леонов призвал сосредоточиться на создании комфортных условий для ведения здорового образа жизни, что поможет людям искренне изменить свои привычки.

«Важно, чтобы каждый сам захотел перейти на здоровое питание и занятия спортом», — добавил он.