В Госдуме уточнили, что использование VPN не будет считаться правонарушением

Использование VPN-сервисов в России не будет считаться правонарушением, однако их применение при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Антона Горелкина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Горелкин уточнил, что поправки, внесенные в Госдуму, не наказывают сам факт использования VPN, так как Россия не входит в число стран с жесткими ограничениями на использование подобных сервисов. Однако, если будет доказано, что VPN использовался с целью избежать ответственности за преступление, это будет рассматриваться как серьезное отягчающее обстоятельство. Также в новых поправках предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов, которые позиционируются как средства для обхода блокировок и доступа к экстремистскому контенту. Штрафы за неисполнение владельцами VPN требований Роскомнадзора могут составлять от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Повторные нарушения будут караться более строгими штрафами.

Использование VPN-сервисов в России не будет считаться правонарушением, однако их применение при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Антона Горелкина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Горелкин уточнил, что поправки, внесенные в Госдуму, не наказывают сам факт использования VPN, так как Россия не входит в число стран с жесткими ограничениями на использование подобных сервисов. Однако, если будет доказано, что VPN использовался с целью избежать ответственности за преступление, это будет рассматриваться как серьезное отягчающее обстоятельство.

Также в новых поправках предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов, которые позиционируются как средства для обхода блокировок и доступа к экстремистскому контенту. Штрафы за неисполнение владельцами VPN требований Роскомнадзора могут составлять от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Повторные нарушения будут караться более строгими штрафами.