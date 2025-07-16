Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
25°
Чтв, 17
25°
Птн, 18
25°
ЦБ USD 77.96 0 17/07
ЦБ EUR 90.56 -0.59 17/07
Нал. USD 79.00 / 79.50 16/07 18:30
Нал. EUR 91.92 / 92.00 16/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 206
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 850
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 842
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме уточнили, что использование VPN не будет считаться правонарушением
Использование VPN-сервисов в России не будет считаться правонарушением, однако их применение при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Антона Горелкина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Горелкин уточнил, что поправки, внесенные в Госдуму, не наказывают сам факт использования VPN, так как Россия не входит в число стран с жесткими ограничениями на использование подобных сервисов. Однако, если будет доказано, что VPN использовался с целью избежать ответственности за преступление, это будет рассматриваться как серьезное отягчающее обстоятельство. Также в новых поправках предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов, которые позиционируются как средства для обхода блокировок и доступа к экстремистскому контенту. Штрафы за неисполнение владельцами VPN требований Роскомнадзора могут составлять от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Повторные нарушения будут караться более строгими штрафами.

Использование VPN-сервисов в России не будет считаться правонарушением, однако их применение при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Антона Горелкина, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Горелкин уточнил, что поправки, внесенные в Госдуму, не наказывают сам факт использования VPN, так как Россия не входит в число стран с жесткими ограничениями на использование подобных сервисов. Однако, если будет доказано, что VPN использовался с целью избежать ответственности за преступление, это будет рассматриваться как серьезное отягчающее обстоятельство.

Также в новых поправках предусмотрены штрафы за рекламу VPN-сервисов, которые позиционируются как средства для обхода блокировок и доступа к экстремистскому контенту. Штрафы за неисполнение владельцами VPN требований Роскомнадзора могут составлять от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Повторные нарушения будут караться более строгими штрафами.