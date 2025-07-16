В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

Депутат Госдумы Амир Хамитов направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород. Об этом пишут РИА Новости. В соответствии с предложением, лицензия будет включать требование о наличии справки от психиатра, подтверждающей психическое здоровье владельца и его способность адекватно контролировать поведение животного. В своем письме Хамитов также предлагает обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собаками опасных пород, дрессировке, ответственности владельца и правилам выгула. Депутат подчеркнул, что такие меры помогут обеспечить безопасность граждан, особенно в общественных местах, и создадут условия для более осознанного подхода владельцев к содержанию потенциально опасных животных. «Вопрос безопасности граждан — один из приоритетов нашей законодательной работы. Эти меры направлены не против владельцев собак, а за безопасность общества в целом», — отметил Хамитов. Он добавил, что важно, чтобы люди, решившие завести собаку опасной породы, были готовы нести полную ответственность за своих питомцев.

Депутат Госдумы Амир Хамитов направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород. Об этом пишут РИА Новости.

В соответствии с предложением, лицензия будет включать требование о наличии справки от психиатра, подтверждающей психическое здоровье владельца и его способность адекватно контролировать поведение животного.

В своем письме Хамитов также предлагает обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собаками опасных пород, дрессировке, ответственности владельца и правилам выгула. Депутат подчеркнул, что такие меры помогут обеспечить безопасность граждан, особенно в общественных местах, и создадут условия для более осознанного подхода владельцев к содержанию потенциально опасных животных.

«Вопрос безопасности граждан — один из приоритетов нашей законодательной работы. Эти меры направлены не против владельцев собак, а за безопасность общества в целом», — отметил Хамитов. Он добавил, что важно, чтобы люди, решившие завести собаку опасной породы, были готовы нести полную ответственность за своих питомцев.