В Госдуме предложили сделать детсады и питание в школах бесплатными в селах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в средних школах бесплатными для жителей сельских районов. Об этом сообщается на сайте ТАСС. Это инициатива направлена на повышение коэффициента рождаемости в селах, который, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, составляет всего 1,6. Володин отметил, что в настоящее время в муниципальных детских садах бесплатным является только образовательный процесс, тогда как за присмотр и уход за детьми, включая питание и бытовые расходы, с родителей взимается дополнительная плата. Он также подчеркнул, что бесплатное горячее питание предоставляется лишь учащимся начальных классов. «Поддержка жителей сельской местности и создание комфортных условий жизни там являются важными задачами. Мы должны рассмотреть возможность сделать детские сады бесплатными и расширить программу бесплатного питания на всю школу», — заявил Володин во время правительственного часа. Председатель Госдумы привел в пример Санкт-Петербург, где удалось добиться бесплатного доступа к муниципальным детским садам благодаря достаточному бюджету города. В то же время он отметил, что сельские районы не имеют таких возможностей, и призвал к созданию адресных программ поддержки для сельских жителей. «Каждый родитель должен иметь возможность отвести ребенка в детский сад и быть уверенным, что его накормят в школе. Это станет реальным шагом к решению проблемы», — добавил Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в средних школах бесплатными для жителей сельских районов. Об этом сообщается на сайте ТАСС.

Это инициатива направлена на повышение коэффициента рождаемости в селах, который, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, составляет всего 1,6.

Володин отметил, что в настоящее время в муниципальных детских садах бесплатным является только образовательный процесс, тогда как за присмотр и уход за детьми, включая питание и бытовые расходы, с родителей взимается дополнительная плата. Он также подчеркнул, что бесплатное горячее питание предоставляется лишь учащимся начальных классов.

«Поддержка жителей сельской местности и создание комфортных условий жизни там являются важными задачами. Мы должны рассмотреть возможность сделать детские сады бесплатными и расширить программу бесплатного питания на всю школу», — заявил Володин во время правительственного часа.

Председатель Госдумы привел в пример Санкт-Петербург, где удалось добиться бесплатного доступа к муниципальным детским садам благодаря достаточному бюджету города. В то же время он отметил, что сельские районы не имеют таких возможностей, и призвал к созданию адресных программ поддержки для сельских жителей.

«Каждый родитель должен иметь возможность отвести ребенка в детский сад и быть уверенным, что его накормят в школе. Это станет реальным шагом к решению проблемы», — добавил Володин.