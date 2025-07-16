Управление ветеринарии: причина массовой гибели птиц в Рязани неизвестна
«Вскрытие трупов птиц не проводилось по причине неудовлетворительного состояния патматериала», — рассказали в управлении. Как стало известно ранее, областная лаборатория исключила особо-опасные заболевания общие для человека и животных, включая птичий вирус. Рязанцы сообщали, что ежедневно наблюдают мертвых голубей около остановки общественного транспорта.
В главном управлении ветеринарии Рязанской области рассказали РЗН. Инфо, что причина массовой гибели голубей на улице Островского неизвестна. Комментарий предоставили в среду, 16 июля.
«Вскрытие трупов птиц не проводилось по причине неудовлетворительного состояния патматериала», — рассказали в управлении.
Как стало известно ранее, областная лаборатория исключила особо-опасные заболевания общие для человека и животных, включая птичий вирус.
Рязанцы сообщали, что ежедневно наблюдают мертвых голубей около остановки общественного транспорта. После публикации, специалисты отобрали пробы крови у трупов животных.