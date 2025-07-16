Управление ветеринарии: причина массовой гибели птиц в Рязани неизвестна

«Вскрытие трупов птиц не проводилось по причине неудовлетворительного состояния патматериала», — рассказали в управлении. Как стало известно ранее, областная лаборатория исключила особо-опасные заболевания общие для человека и животных, включая птичий вирус. Рязанцы сообщали, что ежедневно наблюдают мертвых голубей около остановки общественного транспорта.