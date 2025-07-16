Уголовное дело о халатности возбудили после гибели срочника на Сахалине

Уголовное дело о халатности возбудили после гибели срочника на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канале «Осторожно, новости!».

Отмечается, что молодой человек начал службу 4 июля, а уже 7 июля его госпитализировали с тяжелой степенью теплового удара и обезвоживанием.

Данила впал в кому и скончался — военное командование части 21527 СРМП Охотское на Сахалине сказало его родственникам, что парень умер из-за «случайности».

По данным канала, срочников в это время в течение нескольких дней заставляли заниматься физподготовкой на жаре, не давая воды.