Стали известны подробности гибели человека на водоеме в Рязанской области

По предварительным данным ведомства, 36-летний мужчина на одном из водоемов Скопинского района 15 июля заплыл далеко от берега и утонул. Местный следственный отдел начал проверку по факту смерти. Обстоятельства происшествия установят специалисты. Ранее о трагедии сообщило рязанское МЧС.