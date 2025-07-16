Следователи выяснили личность мужчины, погибшего при пожаре в Касимовском районе

В Касимовском районе Рязанской области следователи проводят проверку по факту гибели 81-летнего мужчины при пожаре, который произошел вечером 15 марта 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Рязанской области. Личность погибшего установили — это хозяин дома, 1944 года рождения. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Следственные органы провели осмотр места происшествия и назначили медицинские и пожарно-технические экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Следственное управление настоятельно призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В Касимовском районе Рязанской области следователи проводят проверку по факту гибели 81-летнего мужчины при пожаре, который произошел вечером 15 марта 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Рязанской области.

Личность погибшего установили — это хозяин дома, 1944 года рождения.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Следственные органы провели осмотр места происшествия и назначили медицинские и пожарно-технические экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Следственное управление настоятельно призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.