Рязанскую УК повторно оштрафовали за нарушение лицензионных требований

Отмечается, что ООО «Единая УК» не заплатила в добровольном порядке штраф за нарушение лицензионных требований. 125 тысяч рублей принудительно взыщут через службу судебных приставов. Кроме того, по протоколу Госжилинспекции суд принял решение назначить наказание на такую же сумму по факту неуплаты штрафа в срок.