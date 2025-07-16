Рязанцы пожаловались на неадекватное поведение водителя маршрутки № 30

«Водитель запретил закрыть люк в дождь, который расположен в салоне. и Всю дорогу ехал с телефоном в руках», — написал автор. По данным очевидцев, мужчина хамил пассажирам.