Рязанца осудили за незаконный оборот этилового спирта

Отмечается, что в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 41 тысячи литров этилового спирта, а также оборудование и тара. Решением суда мужчине назначено наказание на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Рязанца осудили за незаконный оборот этилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Отмечается, что в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 41 тысячи литров этилового спирта, а также оборудование и тара.

Решением суда мужчине назначено наказание на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.