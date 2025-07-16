Россиянам пояснили особенности закона о запрете поиска экстремистской информации

Вместо досмотра смартфонов данные будут передаваться силовикам операторами связи. Эрнест Валеев, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и один из инициаторов первоначального законопроекта (который касался экспедиторской деятельности), подчеркнул, что все изменения затрагивают уже существующее законодательство. По его словам, законопроект направлен исключительно на установление ответственности за нарушение действующих правил.

Авторы законопроекта о запрете на поиск запрещенных материалов в интернете утверждают, что в России не будут проводить проверки телефонов на улицах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Вместо досмотра смартфонов данные будут передаваться силовикам операторами связи.

Эрнест Валеев, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и один из инициаторов первоначального законопроекта (который касался экспедиторской деятельности), подчеркнул, что все изменения затрагивают уже существующее законодательство. По его словам, законопроект направлен исключительно на установление ответственности за нарушение действующих правил.

Валеев отметил, что законопроект не предоставляет новых полномочий правоохранительным органам. Все права и обязанности сотрудников полиции и Росгвардии уже прописаны в законах, и инициатива не вносит в них изменений. Он также подчеркнул, что обязанность операторов связи оповещать правоохранительные органы о нарушениях уже предусмотрена российским законодательством. Правовую оценку материалов, переданных операторами, будут давать соответствующие структуры.

Валеев добавил, что для выявления нарушителей правил нет необходимости проводить проверки телефонов или останавливать людей на улицах. В настоящее время операторы не имеют права передавать данные о пользователях силовикам по собственной инициативе; это происходит только по запросу ведомств.

Ранее сообщалось о штрафах за подобные поисковые запросы. Также глава ЛБИ Мизулина забеспокоилась, что не сможет писать доносы без поиска экстремистских материалов.