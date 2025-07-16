Рестораны Subway сменят название в России
По данным издания, новым названием для сети ресторанов станет «Саббой». Компания подала соответствующую заявку в Роспатент. Отмечается, что причиной переименования стало истечение прав на использование бренда Subway в России в 2025 году.
Рестораны Subway сменят название в России. Об этом сообщает
По данным издания, новым названием для сети ресторанов станет «Саббой». Компания подала соответствующую заявку в Роспатент. Отмечается, что причиной переименования стало истечение прав на использование бренда Subway в России в 2025 году.