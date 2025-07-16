На пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Пожар случился в Касимове вечером 15 июля. Горел жилой деревянный дом и хозпостройка. Площадь возгорания составила 104 кв. м. Во время пожара погиб мужчина 1944 года рождения. На тушение выезжали 5 пожарных автомобилей, 12 человек личного состава.