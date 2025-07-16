Мошенники начали звонить выпускникам вузов под видом деканата

Аферисты сообщают, что у выпускника обнаружена проблема. Например, якобы не подписан внутренний акт приема диплома, из-за чего документ считается недействительным. Для решения вопроса предлагают пройти по ссылке или передать свои данные для оформления электронного акта через интернет. На самом деле, это приводит студента на фишинговый сайт, где его просят ввести личные данные, а иногда и банковские реквизиты якобы для проверки.