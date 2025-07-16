Минобрнауки РФ хочет ввести регулирование стоимости обучения в вузах

Отмечается, что сейчас повышение цен на образовательные услуги контролируют учредители вузов. В Минобрнауки ранее сообщали, что стоимость обучения в российских вузах в 2025 году предварительно выросла на 12% за год.