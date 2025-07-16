Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе рязанского Фонда капремонта

В ходе проверки обнаружено незаконное использование бюджетных средств. Деньги выделяли из областного бюджета в 2024 году на господдержку некоммерческих организаций для проведения мероприятий по капремонту общего имущества многоквартирных домов. И. о. гендиректора Фонда капремонта и министру ТЭК и ЖКХ области внесены представления. Материалы проверки направлены в прокуратуру, Рязанскую областную думу и губернатору региона.

Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе рязанского Фонда капремонта. Об этом сообщили на сайте ведомства в публикации «О результатах контрольного мероприятия».

В ходе проверки обнаружено незаконное использование бюджетных средств. Деньги выделяли из областного бюджета в 2024 году на господдержку некоммерческих организаций для проведения мероприятий по капремонту общего имущества многоквартирных домов.

«В результате руководство фонда обязано принять меры по устранению выявленных недостатков и обеспечить прозрачность и эффективность работы организации», — написали в КСП.

И. о. гендиректора Фонда капремонта и министру ТЭК и ЖКХ области внесены представления. Материалы проверки направлены в прокуратуру, Рязанскую областную думу и губернатору региона.