Госдума уточнила, что случайно наткнуться на экстремистский контент невозможно

В Госдуме обсуждают новый законопроект, касающийся поиска экстремистских материалов в интернете. Член комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что закон касается только тех материалов, которые внесены в реестр Министерства юстиции. Он подчеркнул, что случайно наткнуться на экстремистский контент в рунете невозможно, так как такие материалы обычно блокируются. Об этом пишет «Газета. ру». По словам Немкина, ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам из реестра. Если пользователь случайно открыл запрещенную страницу или был введен в заблуждение, наказания не последует. Решение о привлечении к ответственности будет принимать суд. Депутат Антон Ткачев добавил, что законопроект направлен на борьбу с умышленным поиском экстремистских материалов и включает меры по блокировке таких материалов в поисковых системах и других сервисах. В реестре Минюста на данный момент зарегистрировано 5473 экстремистских материала, а за умышленный поиск предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

В Госдуме обсуждают новый законопроект, касающийся поиска экстремистских материалов в интернете. Член комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что закон касается только тех материалов, которые внесены в реестр Министерства юстиции. Он подчеркнул, что случайно наткнуться на экстремистский контент в рунете невозможно, так как такие материалы обычно блокируются. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам Немкина, ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам из реестра. Если пользователь случайно открыл запрещенную страницу или был введен в заблуждение, наказания не последует. Решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.

Депутат Антон Ткачев добавил, что законопроект направлен на борьбу с умышленным поиском экстремистских материалов и включает меры по блокировке таких материалов в поисковых системах и других сервисах. В реестре Минюста на данный момент зарегистрировано 5473 экстремистских материала, а за умышленный поиск предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.