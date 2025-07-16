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Фомин: Стремление у нас одно — оправдать ожидания людей, которые доверили нам право отстаивать их интересы

Депутаты Рязанской облдумы в среду, 16 июля, подвели итоги работы завершающейся весенней сессии и в целом седьмого созыва.

В заседании принял участие губернатор Павел Малков. Глава региона поблагодарил парламентский корпус за грамотную командную работу на протяжении всего периода, поддержку важнейших инициатив и оперативность рассмотрения законопроектов.

«В современных условиях это жизненная необходимость. Мы смогли четко отработать поручения Президента, все задачи федерального центра. Это показатель высокого уровня депутатской ответственности и профессионализма. Самые значимые вопросы всегда в поле зрения областной Думы — это развитие ключевых отраслей экономики, рост социального благополучия, качественное бюджетное планирование, контроль расходования средств. Хочу также отметить укрепление диалога с жителями. Это неотъемлемая часть работы с избирателями. Наша общая цель — благополучие рязанцев, развитие региона. Люди хотят жить достойно и комфортно. Задача власти — эти условия обеспечить, и регион сейчас уверенно двигается вперед», — подчеркнул Павел Малков.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин напомнил, что за пять лет было рассмотрено и принято более 600 законов. Ориентиром для депутатов стали национальные цели развития, которые обозначил глава государства, а инструментом их достижения — национальные проекты.

«Благодаря их реализации в нашем регионе появились новые школы, детские сады, ФАПы, дороги, продолжается благоустройство общественных пространств, реконструкция домов культуры. Все это требовало оперативной четкой работы с бюджетом, и я считаю, что мы с ней справились. Ежегодно вместе с жителями мы выходим на сотни объектов, которые строятся и ремонтируются в рамках национальных проектов, по программе поддержки местных инициатив. СВО, пандемия, западные санкции — те вызовы, с которыми столкнулась наша страна, и мы все вместе их преодолеваем. Важно, что в такой непростой ситуации мы смогли поддержать и экономику, и людей», — сказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что своевременно принятые решения на федеральном и региональном уровне позволили сохранить пострадавшие отрасли, организации малого и среднего бизнеса, налогооблагаемую базу. Собственные доходы областного бюджета за пять лет увеличились почти в 2 раза.

«Благодаря этому мы смогли исполнить все социальные обязательства, проиндексировать действующие меры социальной поддержки граждан, ввести новые. В Рязанской области проживают 120 тысяч семей с детьми, 16,5 тысяч из них — многодетные. Мы создаём условия, чтобы таких семей становилось больше. Только за последние три года законодательно закрепили больше десятка новых мер поддержки. Многие из них инициировал губернатор. Вместе с областным правительством, органами местного самоуправления мы продолжаем реализовывать национальные проекты, развивать муниципалитеты, наращивать поддержку участников СВО, старшего поколения. Большую помощь оказывают депутаты Государственной Думы, сенаторы, главный федеральный инспектор. Все мы — одна большая команда, которая работает в интересах родного края. Выражаю признательность всем депутатам седьмого созыва! У нас бывают разные мнения, бывают жаркие споры, но стремление у нас одно — оправдать ожидания людей, которые доверили нам право отстаивать их интересы», — рассказал Фомин.