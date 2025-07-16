Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий
Ставропольский край
Землевладельцы в станице Ессентукской на Ставрополье могут лишиться своих участков из-за ошибок чиновников, сообщает newstracker.ru. Власти настаивают на возвращении наделов в муниципальную собственность, обвиняя более 200 семей в самозахвате. Собственники заверяют, что приобрели землю по закону и живут там десятилетиями.
Республика Удмуртия
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение о подготовке отчета по делу о нарушении прав жителей аварийного дома в деревне Кильмезь, сообщает udm-info.ru. Здание 1961 года было признано непригодным для жилья еще в 2017 году, но в нем до сих пор живут люди. Капремонт объекта не проводился, отопление и водоснабжение отсутствуют.
Ростовская область
На юге Российской Федерации продажи новых авто за шесть месяцев упали почти на треть. В Ростовской области и близлежащих регионах зарегистрировано порядка 57 тысяч новых машин — на 31% меньше, чем в минувшем году, информирует rostovgazeta.ru. Специалисты объясняют спад ростом утильсбора и не прогнозируют улучшений в ближайшие месяцы.
Республика Татарстан
Елабуга первой в Татарстане наложила полный запрет на прокат электросамокатов. Власти объяснили решение неразвитой инфраструктурой и рисками для пешеходов, особенно детей, сообщает inkazan.ru. Не все жители города согласны с такими радикальными мерами: некоторые поддержали запрет, другие настаивают на создании велодорожек и разметки.
Волгоградская область
Волгоградскому учителю, в настоящее время выполняющему боевые задачи в зоне СВО, передали подписанную президентом России Владимиром Путиным гитару. По информации портала novostivolgograda.ru, инструмент уже доставили на запорожское направление, где волгоградец служит оператором БПЛА. После получения гитары боец сразу же сыграл на ней. Он рассказал, что инструмент станет семейной ценностью и будет передаваться от поколения к поколению.
Нижегородская область
Бывший ректор НГАТУ Воротников, подозреваемый в мошенничестве с иностранными студентами, оставлен под стражей до 13 сентября. Ущерб от действий фигуранта дела может превышать миллион рублей, пишет newsnn.ru. По версии следственных органов, он зачислял в университет мигрантов, при этом «студенты» не посещали занятия и не сдавали экзамены.
Свердловская область
В Екатеринбурге общественник обнаружил очередной бордель, пишет tagilcity.ru. В ходе проверки в указанном активистом помещении были обнаружены двуспальные кровати, съемочная аппаратура, алкогольные напитки, одежда, средства контрацепции и попытавшиеся скрыться девушки. Последние были доставлены в отделение полиции.
Оренбургская область
В Оренбурге не нашлось желающих принять участие в разработке проектов капитального ремонта путепроводов на Донгузской и Терешковой улицах, информирует 56orb.ru. Администрацией был объявлен тендер почти на 10 млн рублей, чтобы подготовить документы и привлечь федеральное финансирование.
Тюменская область
Уличный музыкант Александр из Тюмени, известный в социальных сетях как Велизар Нарнийский, уже на протяжении двух лет радует прохожих игрой на флейте. Его излюбленная локация — набережная Туры, где, по его словам, музыка звучит особенно вдохновенно, сообщает nashgorod.ru. Коренной тюменец раньше работал печником, а теперь зарабатывает на жизнь музыкой. Его ежедневный заработок колеблется от 500 до 5000 рублей. Размер прибыли зависит от погоды, дня недели и репертуара. Самоучка-флейтист начавший свой творческий путь с незатейливых мелодий, теперь сочиняет собственные композиции, завоевывая сердца прохожих и коллег-музыкантов.
Омская область
В Омской области продолжают искать пропавшую почти два месяца назад одиннадцатиклассницу. По даннымgorod55.ru, в поисках участвуют добровольцы поискового отряда совместно с полицейскими, сотрудниками МЧС, СК и СОБР. Также к работе привлечена различная техника: три УАЗа, две «Нивы», два квадроцикла, одна «Газель», один болотоход и один квадрокоптер. Несмотря на все усилия, пока не удалось обнаружить пропавшую 18 мая девушку.
Карелия
Пенсионерка, приехавшая в гости в Карелию, передала аферистам 2,6 миллиона рублей. По сведениям karelinform.ru, сначала она получила сообщение от «сотрудника Центробанка», содержащее информацию о якобы готовящемся хищении с ее счетов. Злоумышленник убедил пенсионерку перевести деньги на «безопасные счета». После этого ей позвонил другой мошенник и уговорил вложиться в «инвестиции». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Приморский край
Во Владивостоке родился ребенок весом 5 килограммов 670 граммов. Как сообщает vostokmedia.com, родоразрешение прошло путем кесарева сечения. Младенец стал четвертым ребенком в семье. Сейчас мальчик и его мама чувствуют себя хорошо и ожидают выписки.
Башкирия
Молодая семья из Башкирии погибла по пути с отдыха. По информации mkset.ru, отец семейства за рулем LADA Priora выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo. В результате погибли водитель, его беременная жена и их трехлетний сын. Также в ДТП скончалась пассажирка встречного автомобиля, а водитель иномарки был доставлен в стационар с травмами.
Краснодарский край
У побережья Азовского моря на Кубани наблюдается нашествие медуз. По информации Kuban Press, прибрежная зона Пересыпи и станицы Голубицкой наводнена крупными корнеротами. Эти ярко-синие или фиолетовые медузы достигают диаметра до 40 сантиметров и способны жалить людей, из-за чего многие отдыхающие избегают купания в море.
Хабаровский край
Дикие утки в пруду Северного парка Хабаровска прижились и вывели птенцов, но жители города не прекращают закармливать пернатых вредным хлебом, пишет transsibinfo.com. Экологи настаивали на установке информационных табличек, запрещающих кормление, но власти обещание не выполнили. Хлеб вызывает у уток ожирение, деформацию крыльев и загрязняет водоем, нанося ущерб экосистеме.
Новосибирск
В поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме 1963 года постройки. Погиб один мужчина, двое человек числятся пропавшими, еще одна жительница доставлена в стационар с сотрясением мозга, информирует atas.info. Незадолго до происшествия свидетели сообщали о запахе газа. Спасатели разбирают завалы, газоснабжение отключено. Прокуратура и СК России выясняют причины ЧП, предполагая халатность коммунальных служб.
Челябинская область
В Красноармейском районе Челябинской области служащие ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух оказали помощь беременной из Курганской области. Как сообщает kursdela.biz, у женщины в дороге начались схватки. Сначала лейтенанты сопровождали авто с будущими родителями, а затем из-за ухудшения состояния роженицы и сложной дорожной ситуации пересадили ее в патрульную машину. С включенными спецсигналами сотрудники ДПС оперативно доставили женщину в областной перинатальный центр.
ХМАО
По данным аналитиков, 21% соискателей из Югры указывают в резюме готовность к переезду из региона ради работы. Как пишет Муксун.fm, в УрФО в этом плане лидирует Ямал (27%), а меньше всего готовых к переезду кандидатов в Курганской области (14%). В среднем к релокации готовы 18% соискателей. Чаще всего переезд рассматривают работники производства (10%), строительной отрасли (9%), IT-специалисты и менеджеры по продажам (8%). В основном переезд рассматривают более опытные кандидаты, а их возрастной состав варьируется таким образом: 35% — 19-30 лет, 34% — 31-40 лет, 22% — 41-50 лет.
Красноярский край
25-летний житель Красноярского края напал с ножом на сотрудника птицефабрики, информирует prmira.ru. Нарушитель порядка признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрический стационар. Нападавший заявил, что за ним следят люди с оружием. Известно, что он атаковал 39-летнего инженера предприятия и нанес рану в области предплечья. Потерпевший смог дать отпор и избежать более серьезных травм.
Белгородская область
Белгородец получил в подарок 856 патронов и гранаты и отправился в колонию. По данным bel.ru, в 2010 году 45-летний житель региона обнаружил противопехотную мину на своем участке. А в 2024-м ему подарили патроны и три гранаты. Арсенал хранился по месту жительства нарушителя, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Судебные органы назначили ему четыре года колонии.
Пермский край
В аэропорту Перми у пассажира из Узбекистана было изъято почти два килограмма домашнего сыра, сообщает properm.ru. Молочный продукт против всех ветеринарных норм перевозился без фабричной упаковки и не имел маркировки со сроками годности и условиями хранения. По словам гражданина среднеазиатской республики, он вез сыр для себя. Пассажира оштрафовали, потенциально опасный продукт уничтожили.
Этот сайт использует файлы cookie
Это необходимо для его нормальной работы и анализа трафика. Информация о вашем
IP-адресе и агенте пользователя, а также показатели производительности и безопасности передаются на сайт.