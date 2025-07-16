Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Землевладельцы в станице Ессентукской на Ставрополье могут лишиться своих участков из-за ошибок чиновников, сообщает newstracker.ru . Власти настаивают на возвращении наделов в муниципальную собственность, обвиняя более 200 семей в самозахвате. Собственники заверяют, что приобрели землю по закону и живут там десятилетиями.

Республика Удмуртия

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение о подготовке отчета по делу о нарушении прав жителей аварийного дома в деревне Кильмезь, сообщает udm-info.ru . Здание 1961 года было признано непригодным для жилья еще в 2017 году, но в нем до сих пор живут люди. Капремонт объекта не проводился, отопление и водоснабжение отсутствуют.

Ростовская область

На юге Российской Федерации продажи новых авто за шесть месяцев упали почти на треть. В Ростовской области и близлежащих регионах зарегистрировано порядка 57 тысяч новых машин — на 31% меньше, чем в минувшем году, информирует rostovgazeta.ru. Специалисты объясняют спад ростом утильсбора и не прогнозируют улучшений в ближайшие месяцы.

Республика Татарстан

Елабуга первой в Татарстане наложила полный запрет на прокат электросамокатов. Власти объяснили решение неразвитой инфраструктурой и рисками для пешеходов, особенно детей, сообщает inkazan.ru . Не все жители города согласны с такими радикальными мерами: некоторые поддержали запрет, другие настаивают на создании велодорожек и разметки.

Волгоградская область

Волгоградскому учителю, в настоящее время выполняющему боевые задачи в зоне СВО, передали подписанную президентом России Владимиром Путиным гитару. По информации портала novostivolgograda.ru , инструмент уже доставили на запорожское направление, где волгоградец служит оператором БПЛА. После получения гитары боец сразу же сыграл на ней. Он рассказал, что инструмент станет семейной ценностью и будет передаваться от поколения к поколению.

Нижегородская область

Бывший ректор НГАТУ Воротников, подозреваемый в мошенничестве с иностранными студентами, оставлен под стражей до 13 сентября. Ущерб от действий фигуранта дела может превышать миллион рублей, пишет newsnn.ru . По версии следственных органов, он зачислял в университет мигрантов, при этом «студенты» не посещали занятия и не сдавали экзамены.

Свердловская область

В Екатеринбурге общественник обнаружил очередной бордель, пишет tagilcity.ru . В ходе проверки в указанном активистом помещении были обнаружены двуспальные кровати, съемочная аппаратура, алкогольные напитки, одежда, средства контрацепции и попытавшиеся скрыться девушки. Последние были доставлены в отделение полиции.

Оренбургская область

В Оренбурге не нашлось желающих принять участие в разработке проектов капитального ремонта путепроводов на Донгузской и Терешковой улицах, информирует 56orb.ru . Администрацией был объявлен тендер почти на 10 млн рублей, чтобы подготовить документы и привлечь федеральное финансирование.

Тюменская область

Уличный музыкант Александр из Тюмени, известный в социальных сетях как Велизар Нарнийский, уже на протяжении двух лет радует прохожих игрой на флейте. Его излюбленная локация — набережная Туры, где, по его словам, музыка звучит особенно вдохновенно, сообщает nashgorod.ru . Коренной тюменец раньше работал печником, а теперь зарабатывает на жизнь музыкой. Его ежедневный заработок колеблется от 500 до 5000 рублей. Размер прибыли зависит от погоды, дня недели и репертуара. Самоучка-флейтист начавший свой творческий путь с незатейливых мелодий, теперь сочиняет собственные композиции, завоевывая сердца прохожих и коллег-музыкантов.

Омская область

В Омской области продолжают искать пропавшую почти два месяца назад одиннадцатиклассницу. По данным gorod55.ru , в поисках участвуют добровольцы поискового отряда совместно с полицейскими, сотрудниками МЧС, СК и СОБР. Также к работе привлечена различная техника: три УАЗа, две «Нивы», два квадроцикла, одна «Газель», один болотоход и один квадрокоптер. Несмотря на все усилия, пока не удалось обнаружить пропавшую 18 мая девушку.

Карелия

Пенсионерка, приехавшая в гости в Карелию, передала аферистам 2,6 миллиона рублей. По сведениям karelinform.ru , сначала она получила сообщение от «сотрудника Центробанка», содержащее информацию о якобы готовящемся хищении с ее счетов. Злоумышленник убедил пенсионерку перевести деньги на «безопасные счета». После этого ей позвонил другой мошенник и уговорил вложиться в «инвестиции». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Приморский край

Во Владивостоке родился ребенок весом 5 килограммов 670 граммов. Как сообщает vostokmedia.com , родоразрешение прошло путем кесарева сечения. Младенец стал четвертым ребенком в семье. Сейчас мальчик и его мама чувствуют себя хорошо и ожидают выписки.

Башкирия

Молодая семья из Башкирии погибла по пути с отдыха. По информации mkset.ru , отец семейства за рулем LADA Priora выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo. В результате погибли водитель, его беременная жена и их трехлетний сын. Также в ДТП скончалась пассажирка встречного автомобиля, а водитель иномарки был доставлен в стационар с травмами.

Краснодарский край

У побережья Азовского моря на Кубани наблюдается нашествие медуз. По информации Kuban Press , прибрежная зона Пересыпи и станицы Голубицкой наводнена крупными корнеротами. Эти ярко-синие или фиолетовые медузы достигают диаметра до 40 сантиметров и способны жалить людей, из-за чего многие отдыхающие избегают купания в море.

Хабаровский край

Дикие утки в пруду Северного парка Хабаровска прижились и вывели птенцов, но жители города не прекращают закармливать пернатых вредным хлебом, пишет transsibinfo.com. Экологи настаивали на установке информационных табличек, запрещающих кормление, но власти обещание не выполнили. Хлеб вызывает у уток ожирение, деформацию крыльев и загрязняет водоем, нанося ущерб экосистеме.

Новосибирск

В поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме 1963 года постройки. Погиб один мужчина, двое человек числятся пропавшими, еще одна жительница доставлена в стационар с сотрясением мозга, информирует atas.info. Незадолго до происшествия свидетели сообщали о запахе газа. Спасатели разбирают завалы, газоснабжение отключено. Прокуратура и СК России выясняют причины ЧП, предполагая халатность коммунальных служб.

Челябинская область

В Красноармейском районе Челябинской области служащие ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух оказали помощь беременной из Курганской области. Как сообщает kursdela.biz , у женщины в дороге начались схватки. Сначала лейтенанты сопровождали авто с будущими родителями, а затем из-за ухудшения состояния роженицы и сложной дорожной ситуации пересадили ее в патрульную машину. С включенными спецсигналами сотрудники ДПС оперативно доставили женщину в областной перинатальный центр.

ХМАО

По данным аналитиков, 21% соискателей из Югры указывают в резюме готовность к переезду из региона ради работы. Как пишет Муксун.fm , в УрФО в этом плане лидирует Ямал (27%), а меньше всего готовых к переезду кандидатов в Курганской области (14%). В среднем к релокации готовы 18% соискателей. Чаще всего переезд рассматривают работники производства (10%), строительной отрасли (9%), IT-специалисты и менеджеры по продажам (8%). В основном переезд рассматривают более опытные кандидаты, а их возрастной состав варьируется таким образом: 35% — 19-30 лет, 34% — 31-40 лет, 22% — 41-50 лет.

Красноярский край

25-летний житель Красноярского края напал с ножом на сотрудника птицефабрики, информирует prmira.ru . Нарушитель порядка признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрический стационар. Нападавший заявил, что за ним следят люди с оружием. Известно, что он атаковал 39-летнего инженера предприятия и нанес рану в области предплечья. Потерпевший смог дать отпор и избежать более серьезных травм.

Белгородская область

Белгородец получил в подарок 856 патронов и гранаты и отправился в колонию. По данным bel.ru , в 2010 году 45-летний житель региона обнаружил противопехотную мину на своем участке. А в 2024-м ему подарили патроны и три гранаты. Арсенал хранился по месту жительства нарушителя, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Судебные органы назначили ему четыре года колонии.

Пермский край