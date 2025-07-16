43-летнего рязанца задержали за изготовление марихуаны

Полицейские в доме мужчины обнаружили специальный бокс, оборудованный для выращивания конопли. Внутри находилась емкость с кустом каннабиса. Также изъяты восемь упаковок с готовой марихуаной общей массой 122 грамма. Возбуждено уголовное дело.