43-летнего рязанца задержали за изготовление марихуаны
Полицейские в доме мужчины обнаружили специальный бокс, оборудованный для выращивания конопли. Внутри находилась емкость с кустом каннабиса. Также изъяты восемь упаковок с готовой марихуаной общей массой 122 грамма. Возбуждено уголовное дело.
43-летнего рязанца задержали за изготовление марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские в доме мужчины обнаружили специальный бокс, оборудованный для выращивания конопли. Внутри находилась емкость с кустом каннабиса.
Также изъяты восемь упаковок с готовой марихуаной общей массой 122 грамма.
Возбуждено уголовное дело.