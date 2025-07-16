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19-летнего рязанца осудят за распространение наркотиков
Следствие установило, что в апреле 2025 года молодой человек в составе группы сбывал запрещенные вещества. Преступную деятельность остановили сотрудники полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Фигуранта заключили под стражу.

19-летнего рязанца осудят за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в апреле 2025 года молодой человек в составе группы сбывал запрещенные вещества. Преступную деятельность остановили сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фигуранта заключили под стражу.