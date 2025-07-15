«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку от 3,5% на весь срок

«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку от 3,5% на весь срок. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

Жителям предложили выбрать двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в ЖК ITower, Discovery (мкр. Московский) и Skyline (мкр. Приокский). Отмечается, что застройщик заплатит часть процентов по жилищному кредиту.

Напомним, в жилых комплексах «Зеленого сада» предусмотрены опции, которых нет больше ни у одного застройщика в Рязани:

утопающий в зелени двор с бельчатников и фонтаном;

безопасная территория с камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками для экстренных ситуаций;

детские площадки с чистейшим кварцевым песком и разнообразными зонами для игр;

скамейки и пешеходные дорожки с подогревом для комфортных прогулок в зимнее время;

безбарьерная среда и голосовой помощник для решения бытовых вопросов.

Узнать подробности акции и выбрать квартиру мечты можно на сайте: https://www.green-garden.ru/ . Телефон: +7 (4912) 77-77-77 .

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