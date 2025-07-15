«Зеленый сад» предложил рязанцам семейную ипотеку от 3,5% на весь срок. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.
Жителям предложили выбрать двухкомнатную или трехкомнатную квартиру в ЖК ITower, Discovery (мкр. Московский) и Skyline (мкр. Приокский). Отмечается, что застройщик заплатит часть процентов по жилищному кредиту.
Напомним, в жилых комплексах «Зеленого сада» предусмотрены опции, которых нет больше ни у одного застройщика в Рязани:
- утопающий в зелени двор с бельчатников и фонтаном;
- безопасная территория с камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками для экстренных ситуаций;
- детские площадки с чистейшим кварцевым песком и разнообразными зонами для игр;
- скамейки и пешеходные дорожки с подогревом для комфортных прогулок в зимнее время;
- безбарьерная среда и голосовой помощник для решения бытовых вопросов.
Узнать подробности акции и выбрать квартиру мечты можно на сайте:
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Организатор акции — ГК «Зеленый сад». Условия акции распространяются только на клиентов, подходящих под условия семейной ипотеки и приобретающих двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру в ЖК ITower, Discovery и Skyline. Акционные квартиры со сниженной ценой к покупке не доступны. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481