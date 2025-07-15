Врачи предупредили рязанцев об опасности ледяной воды в жару

По словам врача, питье холодной воды грозит спазмом сосудов. Это опасно для людей с «сердечными» проблемами и болезнями желудочно-кишечного тракта. Другая опасность — парадокс перегрева. Когда ты пьешь ледяную воду, организму кажется, что он охлаждается. Но на деле начинается обратный процесс. Также холодная вода в жару повышает риск воспаления горла. Как объяснила врач, в жару заболеть простудными заболеваниями намного легче. Человек вспотел, перегрелся, чтобы охладиться сел под кондиционер и выпил бутылку холодной воды. В результате может развиться ларингит, фарингит и ангина.

Врач предупредил рязанцев об опасности ледяной воды в жару. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эндокринолога Дарью Хайкину.

По словам врача, питье холодной воды грозит спазмом сосудов. Это опасно для людей с «сердечными» проблемами и болезнями желудочно-кишечного тракта.

Другая опасность — парадокс перегрева. Когда ты пьешь ледяную воду, организму кажется, что он охлаждается. Но на деле начинается обратный процесс.

Также холодная вода в жару повышает риск воспаления горла. Как объяснила врач, в жару заболеть простудными заболеваниями намного легче. Человек вспотел, перегрелся, чтобы охладиться сел под кондиционер и выпил бутылку холодной воды. В результате может развиться ларингит, фарингит и ангина.

Самым верным и правильным решением в жару будет пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, маленькими глотками.