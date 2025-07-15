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В Рязанском районе электрик похитил 2 млн, инсценировав кражу со взломом
В Рязанском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 2 миллионов рублей из частного дома в селе Агро-Пустынь. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанской полиции». В полицию обратился 27-летний электрик, который сообщил о взломе дома, в котором он по найму занимается установкой электропроводки. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили разбитое окно и беспорядок в доме. В ходе расследования выяснилось, что владелец дома, 45-летний мужчина, часто уезжает на несколько дней по работе, оставляя наемных специалистов для выполнения ремонтных работ. После осмотра помещений хозяин обнаружил пропажу проектора и наличных средств, которые он спрятал в кухонном шкафу. Оперативники начали опрашивать работников и соседей. Во время беседы с электриком, вызвавшим полицию, они заметили противоречия в его рассказе. В результате допроса мужчина признался, что сам совершил кражу. Он подсмотрел, где владелец прятал деньги, и в его отсутствие украл 2 миллиона рублей, инсценировав кражу со взломом. Злоумышленник разбил окно, устроил беспорядок в доме и похитил проектор, чтобы отвлечь внимание от своего преступления. Часть украденных денег он потратил на погашение кредитов и игру в онлайн-казино. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Он задержан, расследование продолжается.

В Рязанском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 2 миллионов рублей из частного дома в селе Агро-Пустынь. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанской полиции».

В полицию обратился 27-летний электрик, который сообщил о взломе дома, в котором он по найму занимается установкой электропроводки. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили разбитое окно и беспорядок в доме.

В ходе расследования выяснилось, что владелец дома, 45-летний мужчина, часто уезжает на несколько дней по работе, оставляя наемных специалистов для выполнения ремонтных работ. После осмотра помещений хозяин обнаружил пропажу проектора и наличных средств, которые он спрятал в кухонном шкафу.

Оперативники начали опрашивать работников и соседей. Во время беседы с электриком, вызвавшим полицию, они заметили противоречия в его рассказе. В результате допроса мужчина признался, что сам совершил кражу. Он подсмотрел, где владелец прятал деньги, и в его отсутствие украл 2 миллиона рублей, инсценировав кражу со взломом.

Злоумышленник разбил окно, устроил беспорядок в доме и похитил проектор, чтобы отвлечь внимание от своего преступления. Часть украденных денег он потратил на погашение кредитов и игру в онлайн-казино.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Он задержан, расследование продолжается.