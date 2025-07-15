В Рязанской области осудят мужчину за пропаганду нацистской идеологии

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела против жителя Шацкого района, который обвиняется в публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Рязанской области. 28-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении, ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. Следствие установило, что обвиняемый, находясь в колонии, демонстрировал символику, сходную с нацистской, другим заключенным с целью пропаганды нацистской идеологии. Учитывая собранные доказательства, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела против жителя Шацкого района, который обвиняется в публичном демонстрировании нацистской символики. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного комитета по Рязанской области.

28-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении, ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Следствие установило, что обвиняемый, находясь в колонии, демонстрировал символику, сходную с нацистской, другим заключенным с целью пропаганды нацистской идеологии. Учитывая собранные доказательства, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.