В России предложили ввести стандартизацию упаковок товаров

Депутат заявил, что производители вводят в заблуждение потребителей, уменьшая количество товара в таре при сохранении прежней цены. Парламентарий считает необходимым установить стандарты для упаковок, чтобы покупатели могли точно знать, за что они платят. Миронов уверен, что это поможет защитить права потребителей и предотвратить скрытое повышение цен.

В России предложили ввести стандартизацию упаковок товаров. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата ГД Сергея Миронова.

Он заявил, что производители вводят в заблуждение потребителей, уменьшая количество товара в таре при сохранении прежней цены. Парламентарий считает необходимым установить стандарты для упаковок, чтобы покупатели могли точно знать, за что они платят.

Миронов уверен, что это поможет защитить права потребителей и предотвратить скрытое повышение цен.