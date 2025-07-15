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В России предложили ввести ограничение на сумму переводов за рубеж для мигрантов
Предполагается, что операция не будет превышать официальную зарплату иностранца. При попытке преступить лимит будут запрашивать декларацию о доходах. Соответствующую инициативу депутаты направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В России предложили ввести ограничение на сумму переводов за рубеж для мигрантов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Предполагается, что операция не будет превышать официальную зарплату иностранца. При попытке преступить лимит будут запрашивать декларацию о доходах.

Соответствующую инициативу депутаты направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.