В России могут увеличить количество семейных вагонов в поездах

Ожидается, что в каждом составе их будет не меньше двух. Соответствующее предложение депутаты направили главе РЖД. «Сейчас на всю сеть РЖД приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учетом потребностей семей с детьми», — указано в их обращении.

В России могут увеличить количество семейных вагонов в поездах. Об этом пишет RT.

Ожидается, что в каждом составе их будет не меньше двух. Соответствующее предложение депутаты направили главе РЖД.

«Сейчас на всю сеть РЖД приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учетом потребностей семей с детьми», — указано в их обращении.