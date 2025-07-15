В России могут увеличить количество семейных вагонов в поездах
Ожидается, что в каждом составе их будет не меньше двух. Соответствующее предложение депутаты направили главе РЖД. «Сейчас на всю сеть РЖД приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учетом потребностей семей с детьми», — указано в их обращении.
В России могут увеличить количество семейных вагонов в поездах. Об этом пишет RT.
Ожидается, что в каждом составе их будет не меньше двух. Соответствующее предложение депутаты направили главе РЖД.
«Сейчас на всю сеть РЖД приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учетом потребностей семей с детьми», — указано в их обращении.