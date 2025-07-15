В Курской области погибли два сотрудника МЧС при разминировании территории

В Курской области погибли два сотрудника МЧС при разминировании территории. Об этом пишут «Плохие новости».

Ришат Медиев погиб на месте взрыва. Мужчине было 27 лет.

Сергей Иванов получил ранения и был доставлен в больницу. Однако врачам не удалось его спасти.

Мужчина был заместителем начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС по Севастополю. Это была вторая командировка Сергея в Курскую область.