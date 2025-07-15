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В Госдуме высказались о запрете работы не по специальности для студентов
По мнению Олега Смолина, у студентов не всегда есть возможность найти работу по специальности, особенно в сельских районах. «Таких примеров мне известно много. Второе — я предпочитаю формулу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который говорит не о трудоустройстве не по специальности, но в соответствии с полученным образованием. Простейший пример: ни один депутат Государственной думы не работает по специальности, но все так или иначе работают в соответствии с полученным образованием. Если выпускник педагогического университета работает в органах внутренних дел с детьми, то он использует свое образование. В туризме он работает с людьми, то есть в системе человек-человек он так или иначе использует свое образование», — пояснил Смолин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выразил несогласие с предложением ректора МГУ Виктора Садовничего о внесении в диплом информации о возможных видах деятельности для выпускников вузов. Об этом пишет «Газета. ру».

По мнению Смолина, у студентов не всегда есть возможность найти работу по специальности, особенно в сельских районах.

«Таких примеров мне известно много. Второе — я предпочитаю формулу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который говорит не о трудоустройстве не по специальности, но в соответствии с полученным образованием. Простейший пример: ни один депутат Государственной думы не работает по специальности, но все так или иначе работают в соответствии с полученным образованием. Если выпускник педагогического университета работает в органах внутренних дел с детьми, то он использует свое образование. В туризме он работает с людьми, то есть в системе человек-человек он так или иначе использует свое образование», — пояснил Смолин.

Он также отметил, что для решения проблемы занятости необходимо использовать стимулирующие меры, а не ограничительные.