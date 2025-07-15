В Госдуме разъяснили проект закона, касающегося лишения гражданства мигрантов

В России вступает в силу новый законопроект, согласно которому мигранты могут быть лишены приобретенного гражданства вне зависимости от срока давности совершенных ими преступлений. Об этом сообщает LENTA.RU со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую. По словам Яровой, решение о прекращении гражданства будет приниматься для лиц, совершивших насильственные преступления в отношении детей, а также для тех, кто причастен к экстремизму или терроризму. «Независимо от срока давности и времени вынесения приговора, такие лица будут лишены гражданства», — подчеркнула она. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее также отметил, что перечень преступлений, за которые иностранцы могут потерять российское гражданство, будет расширен. В новый список войдут развратные действия в отношении детей, организация незаконной миграции и преступления по экстремистскому мотиву, а также ряд других деяний.

В России вступает в силу новый законопроект, согласно которому мигранты могут быть лишены приобретенного гражданства вне зависимости от срока давности совершенных ими преступлений. Об этом сообщает LENTA.RU со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

По словам Яровой, решение о прекращении гражданства будет приниматься для лиц, совершивших насильственные преступления в отношении детей, а также для тех, кто причастен к экстремизму или терроризму. «Независимо от срока давности и времени вынесения приговора, такие лица будут лишены гражданства», — подчеркнула она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее также отметил, что перечень преступлений, за которые иностранцы могут потерять российское гражданство, будет расширен. В новый список войдут развратные действия в отношении детей, организация незаконной миграции и преступления по экстремистскому мотиву, а также ряд других деяний.