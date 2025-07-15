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В Госдуме раскритиковали инициативу с компенсациями взяток для полицейских
Депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал инициативу управления МВД по Ростовской области, которая предполагает компенсацию сотрудникам полиции сумм взяток, от которых они отказались. Об этом пишет «Газета. ру». Депутат выразил обеспокоенность тем, что такая мера подрывает доверие общества к правоохранительным органам и может способствовать вымогательству. Альшевских отметил, что инициатива вызывает ассоциации с «сравнительно честными способами отъема денег» из произведений Ильфа и Петрова. Он подчеркнул, что полицейское руководство, по сути, подталкивает своих подчиненных к коррупционным действиям. По его мнению, это может привести к тому, что сотрудники будут искать потенциальных жертв для провокаций, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности. Ранее начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Резчицкий сообщил, что в регионе внедрена практика компенсации сотрудникам полиции денежных средств за отказ от взяток, предложенных взяткодателями в процессе совершения противоправных действий. Эта мера направлена на поддержку антикоррупционной позиции сотрудников правоохранительных органов.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал инициативу управления МВД по Ростовской области, которая предполагает компенсацию сотрудникам полиции сумм взяток, от которых они отказались. Об этом пишет «Газета. ру».

Депутат выразил обеспокоенность тем, что такая мера подрывает доверие общества к правоохранительным органам и может способствовать вымогательству.

Альшевских отметил, что инициатива вызывает ассоциации с «сравнительно честными способами отъема денег» из произведений Ильфа и Петрова. Он подчеркнул, что полицейское руководство, по сути, подталкивает своих подчиненных к коррупционным действиям. По его мнению, это может привести к тому, что сотрудники будут искать потенциальных жертв для провокаций, вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности.

Ранее начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Резчицкий сообщил, что в регионе внедрена практика компенсации сотрудникам полиции денежных средств за отказ от взяток, предложенных взяткодателями в процессе совершения противоправных действий. Эта мера направлена на поддержку антикоррупционной позиции сотрудников правоохранительных органов.