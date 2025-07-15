Трамп заявил, что разочарован в Путине

По словам президента США, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Россией. Однако он отметил, что продолжит «иметь дело с Путиным». Когда же Трампа спросили о доверии российскому лидеру, он подчеркнул, что практически никому не доверяет. Трамп также заявил, что Россия победит в украинском конфликте, «это вопрос времени».

Трамп заявил, что разочарован в Путине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента США, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Россией. Он отметил, что продолжит «иметь дело с Путиным».

Когда же Трампа спросили о доверии российскому лидеру, он подчеркнул, что практически никому не доверяет.

Трамп также заявил, что Россия победит в украинском конфликте, «это вопрос времени».