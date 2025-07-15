Трамп раскрыл, чью сторону он занимает в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в конфликте на Украине и выражает желание прекратить кровопролитие. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил: «Я не занимаю чью-либо сторону. Я на стороне человечества». Этот комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста о его позиции в свете новых решений по продолжению поставок американских вооружений Киеву и готовности принять экономические меры против России. Трамп также отметил, что его главная цель — остановить гибель людей в этом конфликте, добавив: «Вот на какой я стороне».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в конфликте на Украине и выражает желание прекратить кровопролитие. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил: «Я не занимаю чью-либо сторону. Я на стороне человечества». Этот комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста о его позиции в свете новых решений по продолжению поставок американских вооружений Киеву и готовности принять экономические меры против России.

Трамп также отметил, что его главная цель — остановить гибель людей в этом конфликте, добавив: «Вот на какой я стороне».