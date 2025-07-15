Стали известны итоги конкурса по выбору имени леопарда

Завершился конкурс на самое оригинальное имя для котенка дальневосточного леопарда, проводившийся ВТБ.
Самка, которой чуть больше 1,5 лет, получила имя Сиерра. Участники конкурса в соцсетях предложили более 2000 вариантов имен, пять из которых вошли в шорт-лист голосования, а их авторы получили призы от банка и национального парка «Земля леопарда» (Владивосток). В финальном голосовании приняло участие более 15 тысяч человек.
В ВТБ отметили, что имя Сиерра отражает характер юного леопарда и ассоциируется с природой и силой. Одно из значений имени отсылает к описанию горных хребтов — местам обитания краснокнижных кошек. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Сказка, Земляника, Северина, Примора и Сиерра. Авторами самых оригинальных имен, отобранных для голосования, стали жители Санкт-Петербурга, Липецка и Владивостока. Лидер конкурса из Ростова-на-Дону.
«Каждый леопард имеет свой характер, повадки, уникальные черты. Сиерра — активная, уверенная и решительная. Ей очень подходит имя, которое придумывали и выбирали во всех уголках страны. Мы видим внимание и неравнодушие людей к судьбе дальневосточного леопарда. Участники конкурса делились интересными наблюдениями и ассоциациями, которые вдохновили их на те или иные имена. На наш взгляд, такие проекты помогают почувствовать сопричастность, вовлекают в природоохранную деятельность, а значит слово „экология“ становится более осязаемым и понятным, подталкивает людей к реальным действиям», — комментирует Петр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.