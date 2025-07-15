Рыбак поймал огромную щуку в Рязанской области

Инцидент произошел в Касимовском районе. Молодой человек рассказал, что поймал рыбу на приманку «толстяк» 120 мм в цвете «золото»."Примерное время поклевки 7:30″, — отметил рязанец.