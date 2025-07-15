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Рязанец до смерти забил собутыльника во время спора об СВО
Трагедия произошла вечером 21 июня 2025 года. 26-летний и 37-летний выпивали дома. Во время застолья разговор коснулся темы Украины и спецоперации. Младший из участников конфликта разозлился и напал на приятеля. Он наносил ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Поняв, что оппонент не дышит, убийца скрылся. Напавшего нашли и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Рязанец до смерти забил собутыльника во время спора об СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла вечером 21 июня 2025 года. 26-летний и 37-летний выпивали дома. Во время застолья разговор коснулся темы Украины и спецоперации. Младший из участников конфликта разозлился и напал на приятеля. Он наносил ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Поняв, что оппонент не дышит, убийца скрылся.

Напавшего нашли и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».