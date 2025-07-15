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Рязанцы за сутки перевели мошенникам почти 1,5 млн рублей
Одной из жертв аферистов стала 88-летняя жительница областного центра, а в городе Спас-Клепики — 23-летний молодой человек. Они попались на схему с якобы обновлением договора на обслуживание сим-карт. В Касимове 35-летней женщине позвонил лже-представитель банка и сообщил, об оформлении неизвестными кредита на ее имя и уговорили перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом граждане перевели злоумышленникам 700, 250 и 200 тысяч рублей соответственно. 49-летний житель Касимова по просьбе неизвестных продиктовал им код из смс и перешел по предложенной ссылке, тем самым загрузив программу удаленного доступа к своему банковскому приложению. Таким образом он лишился 300 тысяч рублей.

Рязанцы за сутки перевели мошенникам почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Одной из жертв аферистов стала 88-летняя жительница областного центра, а в городе Спас-Клепики — 23-летний молодой человек. Они попались на схему с якобы обновлением договора на обслуживание сим-карт.

В Касимове 35-летней женщине позвонил лже-представитель банка и сообщил, об оформлении неизвестными кредита на ее имя и уговорили перевести деньги на «безопасный счет».

Таким образом граждане перевели злоумышленникам 700, 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

49-летний житель Касимова по просьбе неизвестных продиктовал им код из смс и перешел по предложенной ссылке, тем самым загрузив программу удаленного доступа к своему банковскому приложению. Таким образом он лишился 300 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».