Рязанцы пожаловались на вонь из канализации

Рязанцы пожаловались на вонь на Лево-Лыбедской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». На кадрах видно, что на дороге прорвало люк, из которого обильно течет вода. По словам автора поста, запах стоит «ужасный».

Рязанцы пожаловались на вонь на Лево-Лыбедской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

На кадрах видно, что на дороге прорвало люк, из которого обильно течет вода. По словам автора поста, запах стоит «ужасный».

Фото: Подслушано в Рязани