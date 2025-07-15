Рязанцы пожаловались на вонь из канализации
Рязанцы пожаловались на вонь на Лево-Лыбедской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». На кадрах видно, что на дороге прорвало люк, из которого обильно течет вода. По словам автора поста, запах стоит «ужасный».
Рязанцы пожаловались на вонь на Лево-Лыбедской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».
На кадрах видно, что на дороге прорвало люк, из которого обильно течет вода. По словам автора поста, запах стоит «ужасный».
Фото: Подслушано в Рязани