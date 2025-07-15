Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии июля

Отмечается, что больше всего готовы платить главному конструктору. Компания предлагает зарплату до 400 тысяч рублей. На втором месте — вакансия мастера-приемщика с зарплатой 149 тысяч рублей. На третьем - менеджер по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей. Работодатель предлагает ДМС.