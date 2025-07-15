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Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии июля
Отмечается, что больше всего готовы платить главному конструктору. Компания предлагает зарплату до 400 тысяч рублей. На втором месте — вакансия мастера-приемщика с зарплатой 149 тысяч рублей. На третьем - менеджер по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей. Работодатель предлагает ДМС.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии июля. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что больше всего готовы платить главному конструктору. Компания предлагает зарплату до 400 тысяч рублей.

На втором месте — вакансия мастера-приемщика с зарплатой 149 тысяч рублей.

На третьем — менеджер по продажам с зарплатой от 105 тысяч рублей. Работодатель предлагает ДМС.